Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине
Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
1 декабря около 16:00 россияне ударили FPV-дроном по автомобилю в Золочевской громаде, сообщили в Нацполиции.
Это произошло на окраине села Клиновая Новоселовка, отметил руководитель поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«В результате удара осколочные ранения получили мужчины: у 40-летнего ранения правой руки, у 47-летнего осколочные ранения головы, обеих бедер и грудной клетки», — рассказал Виктор Коваленко.
Мужчины получают медицинскую помощь в местной больнице. Их машина в результате удара получила значительные повреждения.
