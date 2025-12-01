Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине

1 декабря около 16:00 россияне ударили FPV-дроном по автомобилю в Золочевской громаде, сообщили в Нацполиции.

Это произошло на окраине села Клиновая Новоселовка, отметил руководитель поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«В результате удара осколочные ранения получили мужчины: у 40-летнего ранения правой руки, у 47-летнего осколочные ранения головы, обеих бедер и грудной клетки», — рассказал Виктор Коваленко.

Мужчины получают медицинскую помощь в местной больнице. Их машина в результате удара получила значительные повреждения.

