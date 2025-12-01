Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
С 10:00 до 15:00 со 2 по 5 декабря троллейбусы №34 и 56 временно изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.
Троллейбусы не будут ходить днем на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка» из-за работ по замене контактного провода, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В это время троллейбусы будут ходить по таким маршрутам:
№34: от разворотного круга «Ул. Непокоренных» до разворотного круга «Северная Салтовка» (через ул. Барабашова, ул. Валентиновскую, ул. Гвардейцев-Широнинцев);
№56: по маршруту движения троллейбуса №24 (через пр. Юбилейный, от разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова» до разворотного круга «602 микрорайон»).
На время отсутствия троллейбусных маршрутов на ул. Валентиновской будет курсировать временный автобус №34: Восточная Салтовка (разворотный круг троллейбуса) — ст. м. «Студенческая».
