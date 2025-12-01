Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
З 10:00 до 15:00 з 2 по 5 грудня тролейбуси №34 та 56 тимчасово змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.
Тролейбуси не ходитимуть вдень на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка» через роботи із заміни контактного проводу, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час тролейбуси ходитимуть такими маршрутами:
№34: від розворотного кола «Вул. Нескорених» до розворотного кола «Північна Салтівка» (через вул. Барабашова, вул. Валентинівську, вул. Гвардійців-Широнінців);
№56: за маршрутом руху тролейбуса №24 (через пр. Ювілейний, від розворотного кола «Ст. м. «Академіка Барабашова» до розворотного кола «602 мікрорайон»).
На час відсутності тролейбусних маршрутів по вул. Валентинівській курсуватиме тимчасовий автобус №34: Східна Салтівка (розворотне коло тролейбуса) – ст. м. «Студентська».
