Двоє поранених – росіяни поцілили БпЛА автівку з цивільними на Харківщині
1 грудня близько 16:00 росіяни вдарили FPV-дроном автомобілем у Золочівській громаді, повідомили в Нацполіції.
Це сталося на околиці села Клинова Новоселівка, зазначив керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко.
«Внаслідок удару осколкові поранення отримали чоловіки: у 40-річного поранення правої руки, у 47-річного осколкові поранення голови, обох стегон та грудної клітки», – розповів Віктор Коваленко.
Наразі чоловіки отримують медичну допомогу в місцевій лікарні. Їхня автіка внаслідок удару отримала значні пошкодження.
