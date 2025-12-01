Live

Двоє поранених – росіяни поцілили БпЛА автівку з цивільними на Харківщині

Події 21:50   01.12.2025
Оксана Якушко
1 грудня близько 16:00 росіяни вдарили FPV-дроном автомобілем у Золочівській громаді, повідомили в Нацполіції.

Це сталося на околиці села Клинова Новоселівка, зазначив керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко.

«Внаслідок удару осколкові поранення отримали чоловіки: у 40-річного поранення правої руки, у 47-річного осколкові поранення голови, обох стегон та грудної клітки», – розповів Віктор Коваленко.

Наразі чоловіки отримують медичну допомогу в місцевій лікарні. Їхня автіка внаслідок удару отримала значні пошкодження.

