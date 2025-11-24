У Харкові припинили холодне водопостачання, води може не бути до ранку

У зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові тимчасово припинили водопостачання (можливе повне або часткове відключення, зниження тиску).

Води може не бути до ранку, попередили у пресслужбі мерії.

Це вимушений крок, щоб:

• убезпечити обладнання;

• збалансувати роботу мереж;

• забезпечити більш стабільну подачу води в наступні дні.

Після завершення робіт подачу води буде відновлено, додали у міськраді.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масованому удару безпілотниками близько 21:00 зазнав об’єкт критичної інфраструктури в Чугуєві. Мер Галина Мінаєва попередила, що в місті можливі тимчасові перебої з водопостачанням.