У Харкові припинили холодне водопостачання, води може не бути до ранку
У зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові тимчасово припинили водопостачання (можливе повне або часткове відключення, зниження тиску).
Води може не бути до ранку, попередили у пресслужбі мерії.
Це вимушений крок, щоб:
• убезпечити обладнання;
• збалансувати роботу мереж;
• забезпечити більш стабільну подачу води в наступні дні.
Після завершення робіт подачу води буде відновлено, додали у міськраді.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масованому удару безпілотниками близько 21:00 зазнав об’єкт критичної інфраструктури в Чугуєві. Мер Галина Мінаєва попередила, що в місті можливі тимчасові перебої з водопостачанням.
Читайте також: Енергосистема нестабільна: 25 листопада у Харкові знову змінить роботу транспорт
24 Листопада 2025 в 22:30