“Неможливо змити туалет”: жителі Валок скаржаться на системну відсутність води
Вирішити проблему із водопостачанням у Валках просять місцеві жителі.
На сайті Валківської міськради з’явилася петиція з проханням відремонтувати чи модернізувати водопровід у місті. За словами автора, проблема виникла досить давно, триває десятиліттями і людям “уже складно згадати час, коли вода була доступною без перебоїв”.
“Ми не отримуємо жодних пояснень, прогнозів чи планів дій. Це породжує не лише побутові труднощі, а й глибоке відчуття зневаги. Місто декларує розвиток і комфорт для громадян, однак парадоксально — у багатьох домівках неможливо навіть змити туалет. Доступ до води перетворився на розкіш, а не на елементарну норму. І це при тому, що тарифи на водопостачання і водовідведення є одними з найвищих у країні”, – пишуть місцеві.
Вирішити проблему мешканці пропонують наступним чином:
1) провести відкрите громадське слухання за участі керівництва КП «Вода», представників міської ради та жителів міста щодо стану водогінної системи;
2) розпочати підготовку до капітального ремонту чи модернізації водогону;
3) виділити кошти з бюджету міста, а у разі необхідності — залучити обласні чи державні джерела фінансування для реалізації проєкту. Провести чесний тендер на виконання робіт;
4) надати публічну оцінку діяльності керівника КП «Вода» Бориса Мирошниченка. У разі виявлення управлінської недбалості, бездіяльності або некомпетентності – звільнити цю особу з посади та оголосити конкурс на компетентного керівника.
Необхідні для розгляду триста підписів петиція набрала менше ніж за 20 днів.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Валки, вода, водоснабжение;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирішити проблему із водопостачанням у Валках просять місцеві жителі.".