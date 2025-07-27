“Неможливо змити туалет”: жителі Валок скаржаться на системну відсутність води

Вирішити проблему із водопостачанням у Валках просять місцеві жителі.

На сайті Валківської міськради з’явилася петиція з проханням відремонтувати чи модернізувати водопровід у місті. За словами автора, проблема виникла досить давно, триває десятиліттями і людям “уже складно згадати час, коли вода була доступною без перебоїв”.

“Ми не отримуємо жодних пояснень, прогнозів чи планів дій. Це породжує не лише побутові труднощі, а й глибоке відчуття зневаги. Місто декларує розвиток і комфорт для громадян, однак парадоксально — у багатьох домівках неможливо навіть змити туалет. Доступ до води перетворився на розкіш, а не на елементарну норму. І це при тому, що тарифи на водопостачання і водовідведення є одними з найвищих у країні”, – пишуть місцеві.

Вирішити проблему мешканці пропонують наступним чином:

1) провести відкрите громадське слухання за участі керівництва КП «Вода», представників міської ради та жителів міста щодо стану водогінної системи;

2) розпочати підготовку до капітального ремонту чи модернізації водогону;

3) виділити кошти з бюджету міста, а у разі необхідності — залучити обласні чи державні джерела фінансування для реалізації проєкту. Провести чесний тендер на виконання робіт;

4) надати публічну оцінку діяльності керівника КП «Вода» Бориса Мирошниченка. У разі виявлення управлінської недбалості, бездіяльності або некомпетентності – звільнити цю особу з посади та оголосити конкурс на компетентного керівника.

Необхідні для розгляду триста підписів петиція набрала менше ніж за 20 днів.