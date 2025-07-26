Знаємо, що робити – Терехов про розбиту котельню в Харкові (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону запевнив, що жителі мікрорайону Харкова, по якому вночі били КАБами та ракетами росіяни, будуть взимку з теплом.
“Сьогодні готуємо Харків до опалювального сезону. Що стосується енергетики, критичних об’єктів, то вони всі заживлені. Ми маємо електропостачання сьогодні, але ми бачимо, що вчора були прильоти на Зміївську ТЕС. Вночі був приліт, і зруйнована котельня. Ми до опалювального сезону зробимо певні заміни. Ми вже провели невеличку нараду та розуміємо, що зробити, щоб цей мікрорайон був із теплом, із гарячою водою“, — сказав міський голова Харкова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він зазначив, що зараз у Харкові продовжують проводити роботи, щоб зробити місто більш енергонезалежним.
“Ми працюємо над створенням енергетичного так званого острова. Я не можу розкривати всі подробиці, але ми працюємо над цим. Я дуже дякую за допомогу нашим міжнародним партнерам і всім фондам, які долучилися до того, щоб створити в місті Харкові енергетичний острів“, – наголосив Терехов.
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Нагадаємо, минулої ночі російська армія масовано атакувала Харків та Зміїв. Застосували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району – там розбили котельню, яка опалювала 53 тисячі жителів. Відновити її до зими не встигнуть, попередили у КП “Харківські теплові мережі”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: котельная, новини Харкова, опалення, терехов, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 15:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону запевнив, що жителі мікрорайону Харкова, по якому вночі били КАБами та ракетами росіяни, будуть взимку з теплом".