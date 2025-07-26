Харків і область атакували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 26 липня підбив підсумки напруженої доби, протягом якої армія РФ атакувала Харків усім, чим могла.
“Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири ракети (тип встановлюється); 12 КАБів; 31 БпЛА типу “Герань-2”, один БпЛА типу “Молния”; два FPV-дрони; чотири БпЛА (тип встановлюється)”, – перелічив Синєгубов.
Значну частину цього арсеналу росіяни направили проти Харкова. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району.
“Внаслідок обстрілу загалом постраждало шестеро людей, серед них — три співробітники ДСНС і медичний працівник. Співробітниками ДСНС врятовано шестеро людей, зокрема двоє дітей. Внаслідок обстрілу горіли виробничі приміщення, продовольчі склади, автомобіль. Загальна площа пожеж – близько 2500 метрів квадратних“, — поінформував начальник ХОВА.
В області під ударами було ще шість населених пунктів. Постраждалі є в Куп’янську (44-річний чоловік, 78-річна і дві 41-річні жінки) та Змієві (два 50-річні та 47-річний чоловіки).
По Змієву армія РФ вдарила двома ракетами та 12 БпЛА. Серед трьох постраждалих – медпрацівник.
“Виникла масштабна пожежа – близько 2000 метрів квадратних, також горіли приватні господарчі споруди”, – зазначив Синєгубов.
Руйнування є в Харківському районі (приватні будинки в селі Безруки), у Куп’янському (амбулаторія в селі Приколотне), у Чугуївському (підприємство у Змієві та гімназія у селищі Вирішальний).
Читайте також: У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер
Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.
Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.
О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.
Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, пострадалі, руйнування, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків і область атакували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 26 липня підбив підсумки напруженої доби, протягом якої армія РФ атакувала Харків усім, чим могла".