Харків і область атакували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 26 липня підбив підсумки напруженої доби, протягом якої армія РФ атакувала Харків усім, чим могла.

“Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири ракети (тип встановлюється); 12 КАБів; 31 БпЛА типу “Герань-2”, один БпЛА типу “Молния”; два FPV-дрони; чотири БпЛА (тип встановлюється)”, – перелічив Синєгубов.

Значну частину цього арсеналу росіяни направили проти Харкова. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району.

“Внаслідок обстрілу загалом постраждало шестеро людей, серед них — три співробітники ДСНС і медичний працівник. Співробітниками ДСНС врятовано шестеро людей, зокрема двоє дітей. Внаслідок обстрілу горіли виробничі приміщення, продовольчі склади, автомобіль. Загальна площа пожеж – близько 2500 метрів квадратних“, — поінформував начальник ХОВА.

В області під ударами було ще шість населених пунктів. Постраждалі є в Куп’янську (44-річний чоловік, 78-річна і дві 41-річні жінки) та Змієві (два 50-річні та 47-річний чоловіки).

По Змієву армія РФ вдарила двома ракетами та 12 БпЛА. Серед трьох постраждалих – медпрацівник.

“Виникла масштабна пожежа – близько 2000 метрів квадратних, також горіли приватні господарчі споруди”, – зазначив Синєгубов.

Руйнування є в Харківському районі (приватні будинки в селі Безруки), у Куп’янському (амбулаторія в селі Приколотне), у Чугуївському (підприємство у Змієві та гімназія у селищі Вирішальний).

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.