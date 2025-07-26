Харьков и область атаковали четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 июля подвел итоги напряженных суток, в течение которых армия РФ атаковала Харьков всем, чем могла.

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: четыре ракеты (тип устанавливается); 12 КАБ; 31 БпЛА типа «Герань-2», один БпЛА типа «Молния»; два FPV-дрона; четыре БпЛА (тип устанавливается)», — перечислил Синегубов.

Значительную часть этого арсенала россияне направили против Харькова. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району.

«В результате обстрела в общей сложности пострадали шесть человек, среди них — три сотрудника ГСЧС и медицинский работник. Сотрудниками ГСЧС спасены шесть человек, в том числе двое детей. В результате обстрела горели производственные помещения, продовольственные склады, автомобиль. Общая площадь пожаров – около 2500 квадратных метров», — проинформировал начальник ХОВА.

В области под ударами были еще шесть населенных пунктов. Пострадавшие есть в Купянске (44-летний мужчина, 78-летняя и две 41-летние женщины) и Змиеве (два 50-летних и 47-летний мужчины).

По Змиеву армия РФ ударила двумя ракетами и 12 БпЛА. Среди трех пострадавших — медработник.

«Возник масштабный пожар – около 2000 квадратных метров, также горели частные хозяйственные постройки», — отметил Синегубов.

Разрушения есть в Харьковском районе (частные дома в селе Безруки), в Купянском (амбулатория в селе Приколотное), в Чугуевском (предприятие в Змиеве и гимназия в поселке Выришальный.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса.