По Киевскому району Харькова бьют БпЛА «Шахед»

Военные РФ в ночь на 26 июля продолжают воздушные атаки на Харьков. С 02:30 по городу бьют БпЛА «Шахед».

Дополнено в 02:50. Очередные удары зафиксировали в Киевском районе Харькова.

02:43. «Шахеды» атакуют Харьков! Под ударом Киевский район города», — пишет мэр Игорь Терехов.

«Харьков под атакой вражеских БпЛА. Прогремели взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попаданий уточняется», — также информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Предварительно зафиксировано четыре «прилета» БпЛА по Киевскому району Харькова.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.