По Киевскому району Харькова бьют БпЛА «Шахед»
Военные РФ в ночь на 26 июля продолжают воздушные атаки на Харьков. С 02:30 по городу бьют БпЛА «Шахед».
Дополнено в 02:50. Очередные удары зафиксировали в Киевском районе Харькова.
02:43. «Шахеды» атакуют Харьков! Под ударом Киевский район города», — пишет мэр Игорь Терехов.
«Харьков под атакой вражеских БпЛА. Прогремели взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попаданий уточняется», — также информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Предварительно зафиксировано четыре «прилета» БпЛА по Киевскому району Харькова.
Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.
В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.
Читайте также: Наземные атаки и удар КАБами по Харькову — сводка Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Киевскому району Харькова бьют БпЛА «Шахед»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 02:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ в ночь на 26 июля продолжают воздушные атаки на Харьков. С 02:30 по городу бьют БпЛА «Шахед».".