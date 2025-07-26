Знаем, что делать — Терехов о разбитой котельной в Харькове (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что жители микрорайона Харькова, по которому ночью били КАБами и ракетами россияне, будут зимой с теплом.

«Сегодня готовим Харьков к отопительному сезону. Что касается энергетики, критических объектов, то они все запитаны. У нас есть электроснабжение сегодня, но мы видим, что вчера были прилеты на Змиевскую ТЭС. Ночью был прилет, и разрушена котельная. Мы к отопительному сезону произведем определенные замены. Мы провели небольшое совещание и понимаем, что сделать, чтобы этот микрорайон был с теплом, с горячей водой», — сказал городской голова Харькова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что сейчас в Харькове продолжают проводить работы, чтобы сделать город более энергонезависимым.

«Мы работаем над созданием энергетического так называемого острова. Я не могу раскрыть все подробности, но мы работаем над этим. Я очень благодарен за помощь нашим международным партнерам и всем фондам, которые присоединились к тому, чтобы создать в городе Харькове энергетический остров», — подчеркнул Терехов.

Напомним, минувшей ночью российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют, предупредили в КП «Харьковские тепловые сети».