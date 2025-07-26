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Умер вице-мэр Харькова

Происшествия 13:05   26.07.2025
Оксана Горун
Умер вице-мэр Харькова Михаил Фатеев. Скриншот

26 июля умер заместитель харьковского городского головы Михаил Фатеев, сообщила пресс-служба горсовета.

«Мэр Игорь Терехов, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким заместителя городского головы — директора Департамента экономики и коммунального имущества Михаила Фатеева, ушедшего из жизни сегодня, 26 июля», — сказано в сообщении пресс-службы.

Фатеев — один из самых опытных чиновников Харьковской мэрии. Он пришел работать в горсовет еще до обретения Украиной независимости — в 1985 году. В 2002-2005 годах работал замом начальника Главного управления экономики ХОГА. А с мая 2006-го (почти 20 лет) был заместителем мэра Харькова.

«Михаил Иванович был опытным управленцем, специалистом высокого уровня и настоящим патриотом Харькова. Он прошел большой профессиональный путь – от инженера до директора департамента и заместителя городского головы. Его вклад в развитие города сложно переоценить: реформы в сфере коммунального имущества, поддержка экономической стабильности, десятки реализованных инициатив», — говорится в соболезновании коллег.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля умер заместитель харьковского городского головы Михаил Фатеев, сообщила пресс-служба горсовета".