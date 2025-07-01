Растрата на фортификациях: за что судят экс-вице-мэра Харькова Руденко (видео)

До 26 августа будет находиться в СИЗО Андрей Руденко без права внести залог. Такую меру пресечения избрал 30 июня Киевский райсуд Харькова. Руденко, известный как бывший заместитель мэра Харькова, по версии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, руководил преступной организацией, которая в 2024 году присвоила 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области. В нее входила фирма «Тех-Инком», получавшая подряды от департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской областной военной администрации, а также три посредника (ООО «Строй-Техпром», ФЛП Сарычева, ФЛП Драч), через которые накручивали цены на материалы. Руденко правоохранители задержали утром 28 июня. Ни до, ни после следствие его не допрашивало. Свою позицию по этому делу он в подробностях раскрыл на заседании суда.

Андрей Руденко, подозреваемый

Добрый вечер всем! Я ничего нигде не воровал.

Но следствие, надевшее на Руденко наручники, имеет противоположное мнение.

Артем Глиевой, прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

Руденко Андрей Иванович создал преступную организацию с целью завладения денежными средствами, выделенными на строительство фортификационных сооружений. Было установлено убытков на общую сумму 5 411 767 гривен. Это только по анализу 11 договоров.



Дело о возможном присвоении бюджетных средств ООО «Тех-Инком» на подрядах от областной военной администрации было открыто в январе 2025 года. Как говорится в материалах, всего в течение 2024-го между ХОВА и фирмой было заключено 33 договора на 555,9 миллиона гривен. Дело не касается деятельности Руденко в должности заместителя мэра Харькова, с которой он был уволен 1 апреля 2024 года. По неозвученным причинам. В этом деле Руденко выступает не как чиновник.

Артем Глиевой, прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

Первое звено в этой иерархии составляет Руденко как организатор, все остальные лица ему подконтрольны. Второе звено — это Быков, который является директором ООО «Тех-Инком» и заключал договоры с ХОВА. И третье звено — это фирмы-прокладки, с помощью которых осуществлялось завышение цен.

Прокурор зачитывает диалоги из чата, в котором находились фигуранты, а также их личные переписки. Якобы в одной из них Руденко в случае проблем с правоохранителями обещает отправить Быкова за границу.

Артем Глиевой, прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

Даже сейчас, когда эта вся движуха, ведь на самом деле Быков у меня не в теме. Он ничего не знает, а я прекрасно понимаю. И его примут и у них концы все лягут. А Быков за сотку «зелени» потеряется… Это будет где-нибудь какое-нибудь поляцкое поселение, где он найдет себя как боксер.

Быков, как писал Харьковский антикоррупционный центр, стал совладельцем ООО «Тех-Инком» 26 марта 2024 года. На него переписали долю Виктории Письмак — гражданской жены Руденко. А перед обысками, утверждает прокурор Артем Глиевой, супруги обсуждали уничтожение определенной документации.

Андрей Руденко, подозреваемый

— Есть ли связь между вашей сожительницей и одной из компаний, которая сегодня фигурирует?

— Никаких связей нет. Среди руководителей — нет. А что касается учредителей, надо посмотреть по документам. Я все не помню.

Руденко утверждает: представителей фирм только консультировал, ведь после увольнения из мэрии стал волонтером.

Андрей Руденко, подозреваемый

Был подписан договор с ХОВА, на который я влиять никак не мог, потому что я не работал в ОВА. Эта компания взяла 24 объекта для строительства. Вся ценовая политика была согласована с ХОВА и была одной ценовой политикой. Поэтому когда мне говорят, что где-то что-то завышалось… Конечный продукт был сделан в срок, был сделан качественно и ОВА подписала приемо-сдаточные акты, приняла эти объекты и сейчас там находятся наши военные. Сам лично выезжал по каждому объекту неоднократно, участвовал как волонтер. Я помогал находить саперов, помогал находить людей, которые непосредственно давали им технику.

Защита Руденко настаивала, что следствие должно было провести товароведческую экспертизу.

Павел Ковалишин, адвокат Андрея Руденко

Есть одна ситуация, когда этот товар находится на складе в городе, а есть другая ситуация, когда этот же товар устанавливается в местах строительства фортификационных сооружений. Тогда к этому товару добавляются логистические расходы, риски повреждения техники, риски для здоровья и жизни работников. Именно это установил эксперт, который проводил товароведческие исследования по заказу департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА.

По мнению прокурора, со стороны ХОВА к подрядчику не было претензий, поскольку эксперт ничего не знал о начальной стоимости материалов.

Артем Глиевой, прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

Наша экспертиза дает начальные данные, сколько реально стоили эти предметы. Это было более 30% на каждом материале (переплата — ред.). Это пирамиды «зубы дракона», а также блоки и другие строительные материалы, которые используются для строительства именно опорных пунктов. Указанные денежные средства, скорее всего, были поделены между участниками преступной организации. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется причастность всех возможных лиц к совершению преступления.

В деле — пятеро фигурантов, рассказал Глиевой. Кроме Руденко это руководители ООО «Тех-Инком» и ООО «Буд-Техпром», ФЛП Сарычева и ФЛП Драч. Перед Руденко суд избирал меру пресечения руководителю фирмы «Буд-Техпром» Дмитрию Косотухину. Он частично признал вину.

адвокат подозреваемого Дмитрия Косотухина

Косотухин сообщил органу досудебного расследования, что он лишь номинально был директором ООО «Строй-Техпром», а фактически выполнял работу прораба и постоянно был на строительстве.

И Косотухин, и Руденко просили суд ограничиться залогом, но обоих отправили в СИЗО до 26 августа без возможности выйти. Руденко, которого защищают сразу четыре адвоката, будет обжаловать меру пресечения.

Андрей Руденко, подозреваемый

Вопросы, связанные непосредственно с уничтожением документов, не имеют под собой доказательной базы. Быкову за границу однозначно не предлагал. Более того, скажу, я знал о том, что идет следствие уже давно, и если бы я хотел, я бы уже давно уехал.

В разное время Руденко работал в командах Арсена Авакова, Геннадия Кернеса и Игоря Терехова. Был заместителем мэра Харькова десять лет. Сейчас, подчеркивает, с политикой покончено.

Андрей Руденко, подозреваемый

Я хочу полностью отойти от политики. Я хочу заниматься непосредственно работой и хочу помогать людям. У нас нет политики сегодня. Спасибо.

Качество и готовность фортификаций в рамках расследования дела еще будут проверять. Как и другие договоры, говорят в Спецпрокуратуре в сфере обороны. Где именно возводили сооружения — не разглашают. И не анализировали их влияние на обороноспособность.

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.