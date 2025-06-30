«Если б я хотел, то уже давно бы уехал» — что рассказывал Руденко в суде 📹

30 июня Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения бывшему заместителю мэра Андрею Руденко. Его отправили в СИЗО без права внести залог.

Руденко — подозреваемый в деле о хищении денег, выделенных на строительство фортификаций. Во время суда он рассказал, чем занимался с 2022 года и после увольнения из мэрии, где живет сам и где его дети с внуками. А также — о строительстве фортификаций, своем «небольшом удивлении» и чужих фантазиях. Приводим цитаты из речи Руденко и его ответов на вопросы журналистов.

Бывший вице-мэр рассказал, что его задержали дома после обыска — в 09:24 28 июня. До этого его ни разу не вызывали на допросы по тому делу, по которому сейчас сообщили о подозрении. Руденко отметил, что живет в Харькове, на Флоринке, с семьей — женой и сыном, которому 3,5 года. Также в Харькове живут его родители и 30-летняя дочь с двумя детьми. С начала полномасштабного вторжения РФ Руденко, по его словам, никуда не выезжал, а после увольнения из мэрии (весной 2024 года) занимался волонтерством.

«И в данной ситуации, когда услышал такие вещи по поводу преступной группы, был немножечко удивлен. Объясню почему. Данная компания (ООО «Тех-Инком» — подрядчик строительства фортификаций — Ред.) работает с 2018 года, неоднократно участвовала во всех процессах с 2022 года по установке фортификационных сооружений, которые строили в Купянске, Богодухове, Волчанске, Казачьей Лопани, Купянске за рекой. За это время 13 «трехсотых», два «двухсотых», минус две единицы экскаваторов и два транспортных средства — автобусы для передвижения людей. В данной ситуации – из того, что я знаю, был подписан договор с ХОВА, на который я влиять никак не мог, потому что я не работал в ОВА. Эта компания взяла 24 объекта для строительства, после чего объекты были выполнены, был проведен технадзор, были выезды с военными, были выезды с ОВА, вследствие чего эти объекты были переданы по приемо-сдаточным актам, после чего были перечислены им деньги. Поэтому вопрос так называемой группы для меня не понятен, потому что все юридические лица всех фирм – те, которые непосредственно участники этого процесса, они все работали непосредственно на строительстве этих объектов. Более того скажу, в ценовой политике, о которой сейчас идет речь, все 17 компаний, которые строили на 140 км оборонительные сооружения вдоль линии прикосновения – вся ценовая политика была согласована с ХОВА и была одной ценовой политикой. Поэтому когда мне говорят, что где-то что-то завышалось… Конечный продукт был сделан в срок, был сделан качественно, и ОВА подписала приемно-сдаточные акты, приняла эти объекты, и сейчас там находятся наши военные. Сам лично выезжал по каждому объекту неоднократно, участвовал как волонтер, зная военных, просил их быстрее нам помочь разминировать те или иные поля для прохода техники, также участвовал в других процессах, связанных непосредственно по строительству с привлечением дополнительной техники, потому что не хватало нашей техники, чтобы успеть в срок. Потому что зашли в осень, очень тяжелые были времена. Последние объекты, которые сдавались, люди работали по два часа, а по шесть часов сидели в окопах, потому что были обстрелы. У нас, получается, была ветка «Белгородки»: Проходы – Русская Лозовая – Казачья Лопань», — рассказал Андрей Руденко.

Он откинул претензии о том, что уничтожал документы или же забирал у кого-либо из компаний, участвовавших в строительстве фортификаций. А также — что якобы обещал помочь директору ООО «Тех-инком» Быкову выехать за границу в случае возникновения проблем.

«Более того скажу: я знал, что идет следствие уже давно, если бы я хотел, то уже давно бы уехал», — отметил Руденко.

Бывший заместитель мэра заявил, что в 2022 году занялся возведением фортификаций вокруг Харькова.

«Я напомню, что я один из первых в 2022 году вышел и работал на фортификации даже крановщиком, потому что не было военных. Это было на окружной. Мы построили там 37 блокпостов. Более того, перекрывал мосты в начале войны со своими коллегами сам лично, магистрали. И до сих пор занимаюсь волонтерством в рамках работы с военными. И не здесь, в городе Харькове, а на передовых позициях. И ситуация, при которой мне предъявляется организация какой-то преступной группы… Я не понимаю, преступная группа – это директор одной компании и директор второй компании, которые между собой работали и обменивались», — рассуждал на суде подозреваемый.

Он несколько раз подчеркнул, что у ХОВА нет претензий к подрядчику. Все работы выполнили в срок, готовые фортификации заказчик принял, а их стоимость не вышла за пределы определенной сметы.

«И нарушения в этой ситуации ценовой политики отсутствуют. И этому есть доказательства, есть документы. Я никуда не собирался убегать. И в данной ситуации это, вероятно, просто какие-то фантазии, — предположил Руденко. А следом дополнил. — Я вам честно скажу, я немного шокирован происходящим. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит. Я не понимаю, в чем моя вина. Помните, как в том стишке: «Я виноват лишь в том, что хочется вам кушать». Те обвинения, которые высказываются в мой адрес, я считаю, они беспочвенны».

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.