Якби я хотів, то вже давно б поїхав – що розповів ексвіцемер Харкова в суді 📹

30 червня Київський райсуд Харкова визначив запобіжний захід колишньому заступнику мера Андрію Руденку. Його відправили до СІЗО без права внести заставу.

Руденко – підозрюваний у справі про розкрадання грошей, які були виділені на будівництво фортифікацій. Під час суду він розповів, чим займався з 2022 року та після звільнення з мерії, де мешкає сам і де його діти з онуками. А також – про будівництво фортифікацій, свій “невеликий подив” і чужі фантазії. Наводимо цитати з промови Руденка та його відповідей на запитання журналістів.

Колишній віцемер розповів, що його затримали вдома після обшуку – о 09:24 28 червня. До цього його жодного разу не викликали на допити в тій справі, в якій зараз повідомили про підозру. Руденко зазначив, що живе у Харкові, на Флоринці, з родиною – дружиною та сином, якому 3,5 року. Також у Харкові живуть його батьки та 30-річна донька з двома дітьми. З початку повномасштабного вторгнення РФ Руденко, за його словами, нікуди не виїжджав, а після звільнення з мерії (навесні 2024 року) займався волонтерством.

“І в даній ситуації, коли почув такі речі з приводу злочинної групи, був трошки здивований. Поясню чому. Дана компанія (ТОВ “Тех-Інком” – підрядник будівництва фортифікацій – Ред.) працює з 2018 року, неодноразово брала участь у всіх процесах з 2022 року зі встановлення фортифікаційних споруд, які будували в Куп’янську, Богодухові, Вовчанську, Козачій Лопані, Куп’янську за річкою. За цей час 13 “трьохсотих”, два “двохсоті”, мінус дві одиниці екскаваторів і два транспортні засоби – автобуси для переміщення людей. У цій ситуації – з того, що я знаю, було підписано договір з ХОВА, на який я ніяк не міг впливати, тому що я не працював в ОВА. Ця компанія взяла 24 об’єкти для будівництва, після чого об’єкти були виконані, було проведено технагляд, були виїзди з військовими, були виїзди з ОВА, внаслідок чого ці об’єкти були передані за приймально-здавальними актами, після чого було перераховано їм гроші. Тому питання так званої групи для мене не зрозуміле, тому що всі юридичні особи всіх фірм – ті, які безпосередньо учасники цього процесу, вони всі працювали безпосередньо на будівництві цих об’єктів. Щобільше, скажу, щодо цінової політики, про яку зараз ідеться, всі 17 компаній, які будували на 140 км оборонні споруди вздовж лінії дотику – вся цінова політика була погоджена з ХОВА та була однією ціновою політикою. Тому коли мені кажуть, що десь щось завищувалося… Кінцевий продукт було зроблено вчасно, було зроблено якісно, ​​і ОВА підписала приймально-здавальні акти, прийняла ці об’єкти, і зараз там наші військові. Сам особисто виїжджав по кожному об’єкту неодноразово, брав участь як волонтер, знаючи військових, просив їх швидше нам допомогти розмінувати ті чи інші поля для проходу техніки, також брав участь в інших процесах, пов’язаних безпосередньо з будівництвом, із залученням додаткової техніки, тому що не вистачало нашої техніки, щоб встигнути вчасно. Тому що зайшли восени, дуже важкі були часи. Останні об’єкти, які здавались, люди працювали по дві години, а по шість годин сиділи в окопах, бо були обстріли. У нас, виходить, була гілка “Бєлгородки”: Проходи – Руська Лозова – Козача Лопань”, – розповів Андрій Руденко.

Він відкинув претензії щодо того, що знищував документи або ж забирав у будь-кого з компаній, які брали участь у будівництві фортифікацій. А також – що нібито обіцяв допомогти директору ТОВ “Тех-Інком” Бикову виїхати за кордон у разі виникнення проблем.

“Більше того скажу: я знав, що йде слідство вже давно, якби я хотів, то вже давно б поїхав”, – зазначив Руденко.

Колишній заступник мера заявив, що у 2022 році зайнявся зведенням фортифікацій навколо Харкова.

“Я нагадаю, що я один із перших у 2022 році вийшов і працював на фортифікації навіть кранівником, тому що не було військових. Це було на окружній. Ми збудували там 37 блокпостів. Щобільше, перекривав мости на початку війни зі своїми колегами сам особисто, магістралі. І досі займаюсь волонтерством у рамках роботи з військовими. І не тут, у місті Харкові, а на передових позиціях. І ситуація, за якої мені пред’являється організація якоїсь злочинної групи… Я не розумію, злочинна група – це директор однієї компанії та директор другої компанії, які між собою працювали та обмінювалися”, — розмірковував на суді підозрюваний.

Він декілька разів наголосив, що у ХОВА немає претензій до підрядника. Усі роботи виконали в строк, готові фортифікації замовник прийняв, а їхня вартість не вийшла за межі визначеного кошторису.

“І порушення в цій ситуації цінової політики відсутні. І цьому є докази, є документи. Я нікуди не збирався тікати. І в даній ситуації це, мабуть, просто якісь фантазії, — припустив Руденко. А потім доповнив. — Я вам чесно скажу, я трохи шокований тим, що відбувається. Я, щиро кажучи, не розумію, що відбувається. Я не розумію, у чому моя вина. Пам’ятайте, як у тому віршику: “Я винен лише в тому, що хочеться вам їсти”.Ті звинувачення, які висловлюються на мою адресу, я вважаю, вони безпідставні”.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Про це у суботу, 28 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Відомо, що один із фігурантів – колишній заступник мера Харкова. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка. Слідство вважає, що він створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів.