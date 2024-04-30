Заступник Терехова Руденко подав декларацію перед звільненням

Черговий віцемер Харкова залишає свою посаду. Інформація про звільнення заступника Ігоря Терехова Андрія Руденка з’явилася на початку квітня.

Декларація заступника міського голови Харкова Андрія Руденка перед звільненням з’явилася у Єдиному державному реєстрі декларацій. У ній віцемер вказав зарплату 1 млн 829 тис. 644 грн. Заощадження у вигляді 3 млн 40 тис. грн та $310 000 готівкою. А також трохи більше ніж 200 тис. грн на банківських рахунках.

Також у декларації – будинок у Черкаській Лозовій площею в 421,2, яким заступник Терехова, що йде, безплатно користується (належить будинок Інні Руденко). Також у безплатному користуванні у колишнього віцемера й земельна ділянку площею 1562 кв. м, що знаходиться в тій само Черкаській Лозовій. При цьому прописаний Руденко в Харкові, у квартирі площею 39 квадратних метрів разом із сином. Причому квартира, знову ж таки, йому не належить – власником зазначена Катерина Безус.

У власності Руденка – автомобіль “Mitsubishi Outlander” 2007 року випуску, при цьому він орендує “Toyota Land Cruiser” 2020 року. Серед цінностей, які задекларував перед звільненням заступник мера Харкова, — три наручні годинники: “Corum Group”, “PERRELET” та “BREGUET SA The Swatch Group Ltd”. Їхня вартість не вказана.

Інформація про звільнення Андрія Руденка з мерії разом із “злитим” розпорядженням мера Ігоря Терехова поширилася у харківських telegram-каналах на початку квітня, хоча сам документ, який публікували, датовано 29 лютого.

9 квітня директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко підтвердив інформацію про звільнення Руденка в коментарі “Kharkiv Today”. Він повідомив, що Руденко перебуває на лікарняному, з якого на роботу не вийде. Причини звільнення Сидоренко прокоментував коротко: “Втомився”. Сам Руденко сказав, що розповідати про причини звільнення з мерії не хоче.

До приходу до мерії Андрій Руденко був директором “Салтівського хлібозаводу”. Заступником мера він став ще за часів Геннадія Кернеса – у 2015 році. Курував ЖКГ, а з 2020 року – забезпечення життєдіяльності міста.