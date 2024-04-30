Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением
Очередной вице-мэр Харькова покидает свою должность. Информация об увольнении Андрея Руденко появилась еще в начале апреля.
Декларация заместителя городского головы Харькова Андрея Руденко перед увольнением появилась в Едином государственном реестре деклараций. В ней вице-мэр указал зарплату в 1 млн 829 тыс. 644 грн. Сбережения в виде 3 млн 40 тыс. грн и $310 000 наличными. А также чуть более 200 тыс. грн на банковских счетах.
Также в декларации — дом в Черкасской Лозовой площадью в 421,2, которым уходящий зам Терехова бесплатно пользуется (принадлежит дом Инне Руденко). Также в бесплатном пользовании у бывшего вице-мэра и земельный участок площадью 1562 кв. м, который находится все в той же Черкасской Лозовой. При этом прописан Руденко в Харькове, в квартире площадью 39 квадратных метров вместе с сыном. Причем квартира, опять-таки, ему не принадлежит — собственником указана Екатерина Безус.
Читайте также: Отмена налогов и новый зам Терехова: какие вопросы вынесли на сессию горсовета
В собственности у Руденко — автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2007 года выпуска, при этом он арендует «Toyota Land Cruiser» 2020 года. Среди ценностей, которые задекларировал перед увольнением заместитель мэра Харькова, — трое наручных часов: «Corum Group», «PERRELET» и «BREGUET S.A. The Swatch Group Ltd». Их стоимость не указана.
Информация об увольнении Андрея Руденко из мэрии вместе со «слитым» распоряжением мэра Игоря Терехова распространилась в харьковских telegram-каналах в начале апреля, хотя сам документ, который публиковали, датирован 29 февраля.
9 апреля директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил информацию об увольнении Руденко в комментарии «Kharkiv Today». Он сообщил, что Руденко находится на больничном, с которого на работу не выйдет. Причины увольнения Сидоренко прокомментировал кратко: «Устал». Сам Руденко сказал, что рассказывать о причинах ухода из мэрии не хочет.
До прихода в мэрию Андрей Руденко был директором «Салтовского хлебозавода». Заместителем мэра он стал еще во времена Геннадия Кернеса — в 2015 году. Курировал ЖКХ, а с 2020 года — обеспечение жизнедеятельности города.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: декларация, мэрия, новости Харькова, Руденко, терехов, увольнение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной вице-мэр Харькова покидает свою должность. Информация об увольнении Андрея Руденко появилась еще в начале апреля".