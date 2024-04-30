Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением

Очередной вице-мэр Харькова покидает свою должность. Информация об увольнении Андрея Руденко появилась еще в начале апреля.

Декларация заместителя городского головы Харькова Андрея Руденко перед увольнением появилась в Едином государственном реестре деклараций. В ней вице-мэр указал зарплату в 1 млн 829 тыс. 644 грн. Сбережения в виде 3 млн 40 тыс. грн и $310 000 наличными. А также чуть более 200 тыс. грн на банковских счетах.

Также в декларации — дом в Черкасской Лозовой площадью в 421,2, которым уходящий зам Терехова бесплатно пользуется (принадлежит дом Инне Руденко). Также в бесплатном пользовании у бывшего вице-мэра и земельный участок площадью 1562 кв. м, который находится все в той же Черкасской Лозовой. При этом прописан Руденко в Харькове, в квартире площадью 39 квадратных метров вместе с сыном. Причем квартира, опять-таки, ему не принадлежит — собственником указана Екатерина Безус.

В собственности у Руденко — автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2007 года выпуска, при этом он арендует «Toyota Land Cruiser» 2020 года. Среди ценностей, которые задекларировал перед увольнением заместитель мэра Харькова, — трое наручных часов: «Corum Group», «PERRELET» и «BREGUET S.A. The Swatch Group Ltd». Их стоимость не указана.

Информация об увольнении Андрея Руденко из мэрии вместе со «слитым» распоряжением мэра Игоря Терехова распространилась в харьковских telegram-каналах в начале апреля, хотя сам документ, который публиковали, датирован 29 февраля.

9 апреля директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил информацию об увольнении Руденко в комментарии «Kharkiv Today». Он сообщил, что Руденко находится на больничном, с которого на работу не выйдет. Причины увольнения Сидоренко прокомментировал кратко: «Устал». Сам Руденко сказал, что рассказывать о причинах ухода из мэрии не хочет.

До прихода в мэрию Андрей Руденко был директором «Салтовского хлебозавода». Заместителем мэра он стал еще во времена Геннадия Кернеса — в 2015 году. Курировал ЖКХ, а с 2020 года — обеспечение жизнедеятельности города.