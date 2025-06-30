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«Я нічого не крав» – ексзаступник мера Харкова Руденко у суді (відео)

Суспільство 16:15   30.06.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Я нічого не крав» – ексзаступник мера Харкова Руденко у суді (відео)

У Харкові 30 червня мають обрати запобіжний захід колишньому заступнику мера міста Андрію Руденку. Він – один із підозрюваних у справі про розкрадання грошей, виділених на фортифікації.

Доповнено о 16:15. Захисники Руденка просять визнати затримання підзахисного незаконним, передає кореспондент МГ «Об’єктив». Сам ексзаступник мера Харкова просить суд визначити заставу. Тим часом прокурор і слідчий проти, стверджують, що підозрюваний може переховуватися і взагалі виїхати з країни.

Доповнено о 15:50. Прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Артем Глієвой підкреслює, що Руденко – організатор схеми.

«Тобто першу ланку в цій ієрархії складає Руденко як організатор, всі інші особи йому підконтрольні», – розповів Глієвой.

Він також зазначив, що Руденко нібито обіцяв ще одному підозрюваному Бикову (директору ТОВ «ТЕХ-ІНКОМ», який, за даними слідства, укладав договори з ХОВА на будівництво фортифікацій) відправити його за кордон у разі виникнення проблем.

Прокурор просить для Руденка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15:35. У спілкуванні з журналістами Руденко заявив, що «нічого ніде не крав».

На засіданні перебуває журналіст МГ «Об ‘єктив». Зазначається, що Руденку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

махинации на фортификациях в Харькове

махинации на фортификациях в Харькове

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Про це у суботу, 28 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Відомо, що один із фігурантів – колишній заступник мера Харкова. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка. Слідство вважає, що він створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 30 червня мають обрати запобіжний захід колишньому заступнику мера міста Андрію Руденку.".