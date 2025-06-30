Live
  • Пн 30.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.78

«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)

Общество 16:15   30.06.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)

В Харькове 30 июня должны избрать меру пресечения бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко. Он – один из подозреваемых по делу о хищении денег, выделенных на фортификации.

Дополнено в 16:15. Защитники Руденко просят признать задержание подзащитного незаконным, передает корреспондент МГ «Объектив». Сам экс-заместитель мэра Харькова просит суд определить залог. Тем временем прокурор и следователь против, утверждают, что подозреваемый может скрываться и вообще выехать из страны.

Дополнено в 15:50. Прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Артем Глиевой подчеркивает, что Руденко – организатор схемы.

«То есть первое звено в этой иерархии составляет Руденко как организатор, все остальные лица ему подконтрольны», — рассказал Глиевой.

Он также отметил, что Руденко якобы обещал еще одному подозреваемому Быкову (директору ООО «ТЕХ-ИНКОМ», который, по данным следствия, заключал договоры с ХОВА на строительство фортификаций) отправить его за границу в случае возникновения проблем.

Прокурор просит для Руденко меру пресечения в виде содержания под стражей.

15:35. В общении с журналистами Руденко заявил, что «ничего нигде не воровал».

На заседании находится журналист МГ «Объектив». Отмечается, что Руденко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

махинации на фортификациях в Харькове

махинации на фортификациях в Харькове

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.

Читайте также: Дело фортификаций: одного из подозреваемых отправили в СИЗО в Харькове (видео)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)
«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)
30.06.2025, 16:15
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
30.06.2025, 14:54
Дело фортификаций: одного из подозреваемых отправили в СИЗО в Харькове (видео)
Дело фортификаций: одного из подозреваемых отправили в СИЗО в Харькове (видео)
30.06.2025, 15:05
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30.06.2025, 06:00
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
30.06.2025, 11:10
Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)
Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)
30.06.2025, 14:51

Новости по теме:

18:19
14 раз воровал в супермаркетах: поймали харьковчанина
12:51
«Обчищал» супермаркеты и воровал урны: харьковчанина суд посадил за решетку
19:57
В Харькове разоблачили кибервора
17:11
Под Харьковом задержали парня, который обворовывал машины (фото)
17:23
Под Харьковом задержали карманного вора (фото)

Вы читали новость: ««Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 30 июня должны избрать меру пресечения бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко. Он – один из подозреваемых по делу о хищении денег, выделенных на фортификации.".