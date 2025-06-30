«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)

В Харькове 30 июня должны избрать меру пресечения бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко. Он – один из подозреваемых по делу о хищении денег, выделенных на фортификации.

Дополнено в 16:15. Защитники Руденко просят признать задержание подзащитного незаконным, передает корреспондент МГ «Объектив». Сам экс-заместитель мэра Харькова просит суд определить залог. Тем временем прокурор и следователь против, утверждают, что подозреваемый может скрываться и вообще выехать из страны.

Дополнено в 15:50. Прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Артем Глиевой подчеркивает, что Руденко – организатор схемы.

«То есть первое звено в этой иерархии составляет Руденко как организатор, все остальные лица ему подконтрольны», — рассказал Глиевой.

Он также отметил, что Руденко якобы обещал еще одному подозреваемому Быкову (директору ООО «ТЕХ-ИНКОМ», который, по данным следствия, заключал договоры с ХОВА на строительство фортификаций) отправить его за границу в случае возникновения проблем.

Прокурор просит для Руденко меру пресечения в виде содержания под стражей.

15:35. В общении с журналистами Руденко заявил, что «ничего нигде не воровал».

На заседании находится журналист МГ «Объектив». Отмечается, что Руденко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.