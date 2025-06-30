«Я ничего не воровал» — экс-заместитель мэра Харькова Руденко в суде (видео)
В Харькове 30 июня должны избрать меру пресечения бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко. Он – один из подозреваемых по делу о хищении денег, выделенных на фортификации.
Дополнено в 16:15. Защитники Руденко просят признать задержание подзащитного незаконным, передает корреспондент МГ «Объектив». Сам экс-заместитель мэра Харькова просит суд определить залог. Тем временем прокурор и следователь против, утверждают, что подозреваемый может скрываться и вообще выехать из страны.
Дополнено в 15:50. Прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Артем Глиевой подчеркивает, что Руденко – организатор схемы.
«То есть первое звено в этой иерархии составляет Руденко как организатор, все остальные лица ему подконтрольны», — рассказал Глиевой.
Он также отметил, что Руденко якобы обещал еще одному подозреваемому Быкову (директору ООО «ТЕХ-ИНКОМ», который, по данным следствия, заключал договоры с ХОВА на строительство фортификаций) отправить его за границу в случае возникновения проблем.
Прокурор просит для Руденко меру пресечения в виде содержания под стражей.
15:35. В общении с журналистами Руденко заявил, что «ничего нигде не воровал».
На заседании находится журналист МГ «Объектив». Отмечается, что Руденко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воровал, заместитель, новости Харькова, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 16:15;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 30 июня должны избрать меру пресечения бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко. Он – один из подозреваемых по делу о хищении денег, выделенных на фортификации.".