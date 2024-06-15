14 раз воровал в супермаркетах: поймали харьковчанина

Правоохранители разоблачили мужчину, совершившего серию краж в супермаркетах Харькова.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 мая получили сообщение о том, что неизвестный мужчина в одном из супермаркетов города взял с полки блок сигарет и прошел мимо кассы, не оплатив товар.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался харьковчанин 1972 года рождения.

Установлено, что злоумышленник неоднократно осужден за имущественные преступления, имеет непогашенную судимость.

«В течение длительного времени он совершил 14 краж из супермаркета на общую сумму более 15 тысяч гривен», – добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.