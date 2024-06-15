14 разів крав у супермаркетах: піймали харків’янина

Правоохоронці викрили чоловіка, який здійснив серію крадіжок у супермаркетах Харкова.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 9 травня отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік в одному з супермаркетів міста взяв з полиці блок цигарок та пройшов повз каси, не оплативши товар.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився харків’янин 1972 року народження.

Встановлено, що зловмисник неодноразово засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену судимість.

«Протягом тривалого часу він здійснив 14 крадіжок з супермаркету на загальну суму понад 15 тисяч гривень», – додали в поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до восьми років тюрми.