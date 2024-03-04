“Щиро покаявся”: на Харківщині судили досвідченого злодія

На Харківщині засудили до п’яти років ув’язнення 42-річного злодія, який виніс добро з будинку односельця, напросившись йому допомагати.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: чоловік – рецидивіст, він уже неодноразово побував на лаві підсудних, у тому числі – за крадіжку.

“У травні 2023 року у с. Безпалівка Чугуївського району місцевий мешканець обікрав знайомого односельця. Встановлено, що обвинувачений допомагав потерпілому по господарству, але, користуючись відсутністю господаря, вирішив викрасти його майно. Зловмисник “забрав” собі з господарчої будівлі металеві вироби та втік”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Звинувачували чоловіка в крадіжці в умовах воєнного стану. Під час суду, за інформацією прокурорів, він “цілком визнав свою провину і щиро покаявся”. Але “щире каяття” не допомогло уникнути в’язниці: туди злодій вирушить на п’ять років. Щоправда, ще може встигнути подати апеляцію.