«Искренне раскаялся»: на Харьковщине судили опытного вора

На Харьковщине суд приговорил к пяти годам тюрьмы 42-летнего вора, который вынес добро из дома односельчанина, напросившись ему в помощники.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: мужчина — рецидивист, он уже не раз побывал на скамье подсудимых, в том числе — за воровство.

«В мае 2023 года в селе Беспаловка Чугуевского района местный житель обокрал знакомого односельчанина. Установлено, что обвиняемый помогал потерпевшему по хозяйству, но пользуясь отсутствием хозяина, решил похитить его имущество. Злоумышленник «забрал» себе из хозяйственного здания металлические изделия и скрылся», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняли мужчину в краже в условиях военного положения. Во время суда, по информации прокуроров, он «полностью признал свою вину и искренне раскаялся». Но «искреннее раскаяние» не помогло избежать тюрьмы: туда вор отправится на пять лет. Правда, еще может успеть подать апелляцию.