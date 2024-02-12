На Харьковщине насильника благодаря ДНК нашли …в гробу – Болвинов

Благодаря ДНК-тесту удалось установить личность насильника, совершившего надругательство над школьницей, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Насильник выследил 16-летнюю школьницу и напал на нее в подъезде. После изнасилования злодей приказал девушке молчать, а иначе убьет.

«Но девушка рассказала родителям. Сразу подключается полиция. Найти извращенца непросто – под описание подходят сотни мужчин, проверяют каждого. Также – всех ранее судимых за такие преступления. Один из тех, кто попадает в поле зрения – 30-летний мужчина, уже сидел за изнасилование и воровство. Поиски продолжаются, между тем, девушка уже на Кипре, ее семья спасается там от войны. Казалось бы, следствие затягивается. Но – насильник оставил на теле девушки образцы своей ДНК. Теперь на вооружении криминалистов есть современная ДНК мобильная лаборатория, по которой тщательно прогоняем все имеющиеся образцы. И здесь – совпадение. Сработал анализ от родной сестры одного из вероятных нападающих – именно того 30-летнего, ранее судимого», — рассказал Болвинов.

Выяснилось, что насильник скончался через четыре месяца после преступления – от ковида. Но правоохранители эксгумировали труп покойника, а техника дала окончательное подтверждение.

«Девушке сейчас восемнадцать лет. Сегодня ей сообщили, как и где нашли ее обидчика. Связавшимся с ней следователям она призналась – после этой новости ей стало гораздо спокойнее даже на Кипре», — сообщил Болвинов.