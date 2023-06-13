Напал на женщину возле тамбура ее квартиры: в Харькове поймали насильника

Полиция задержала 32-летнего жителя Индустриального района Харькова, который пытался изнасиловать женщину в подъезде многоэтажки.

Около 16:00 13 июня злоумышленник напал на женщину возле тамбура ее квартиры. Довести преступление до конца ему помешал сосед, который сразу вызвал правоохранителей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование) УКУ. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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