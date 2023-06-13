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Напал на женщину возле тамбура ее квартиры: в Харькове поймали насильника

Происшествия 22:14   13.06.2023
Елена Нагорная
Напал на женщину возле тамбура ее квартиры: в Харькове поймали насильника Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полиция задержала 32-летнего жителя Индустриального района Харькова, который пытался изнасиловать женщину в подъезде многоэтажки.

Около 16:00 13 июня злоумышленник напал на женщину возле тамбура ее квартиры. Довести преступление до конца ему помешал сосед, который сразу вызвал правоохранителей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование) УКУ. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 22:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала 32-летнего жителя Индустриального района Харькова, который пытался изнасиловать женщину в подъезде многоэтажки.".