Напал на женщину возле тамбура ее квартиры: в Харькове поймали насильника
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Полиция задержала 32-летнего жителя Индустриального района Харькова, который пытался изнасиловать женщину в подъезде многоэтажки.
Около 16:00 13 июня злоумышленник напал на женщину возле тамбура ее квартиры. Довести преступление до конца ему помешал сосед, который сразу вызвал правоохранителей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование) УКУ. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала 32-летнего жителя Индустриального района Харькова, который пытался изнасиловать женщину в подъезде многоэтажки.".