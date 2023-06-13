Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
Поліція затримала 32-річного мешканця Індустріального району Харкова, який намагався зґвалтувати жінку у під’їзді багатоповерхівки.
Близько 16:00 13 червня зловмисник напав на жінку біля тамбура її квартири. Довести злочин до кінця йому завадив сусід, який одразу викликав правоохоронців, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) ККУ. Чоловіка затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала 32-річного мешканця Індустріального району Харкова, який намагався зґвалтувати жінку у під’їзді багатоповерхівки.".