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Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника

Події 22:14   13.06.2023
Олена Нагорна
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника

Поліція затримала 32-річного мешканця Індустріального району Харкова, який намагався зґвалтувати жінку у під’їзді багатоповерхівки.

Близько 16:00 13 червня зловмисник напав на жінку біля тамбура її квартири. Довести злочин до кінця йому завадив сусід, який одразу викликав правоохоронців, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) ККУ. Чоловіка затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 22:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала 32-річного мешканця Індустріального району Харкова, який намагався зґвалтувати жінку у під’їзді багатоповерхівки.".