На Харківщині ґвалтівника завдяки ДНК знайшли …у труні – Болвінов

Завдяки ДНК-тесту вдалося встановити особу ґвалтівника, який зробив наругу над школяркою, розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Ґвалтівник вистежив 16-річну школярку та напав на неї у під’їзді. Після наруги нападник наказав дівчині мовчати, бо вб’є.

«Та дівчина розповіла батькам. Одразу підключається поліція. Знайти збоченця непросто – під опис підходять сотні чоловіків, перевіряють кожного. Також – всіх раніше засуджених за такі злочини. Один з тих, хто потрапляє до поля зору – 30-річний чоловік, вже сидів за зґвалтування та крадіжку. Пошуки тривають, тим часом, дівчина – вже на Кіпрі, її родина рятується там від війни. Здавалося б, слідство затягується. Але – ґвалтівник лишив на тілі дівчини зразки свого ДНК, і у нас вони збереглися. Тепер на озброєнні криміналістів є сучасна ДНК мобільна лабораторія, через яку ретельно проганяємо всі наявні зразки. І тут – співпадіння. Спрацював аналіз від рідної сестри одного з ймовірних нападників – саме того 30-річного, раніше засудженого», – розповів Болвінов.

З’ясувалося, що нападник помер за чотири місяці після злочину – від ковіду. Але правоохоронці ексгумували труп небіжчика, а техніка дала остаточне підтвердження.

«Дівчині зараз вісімнадцять років. Сьогодні їй повідомили про те, як і де знайшли її кривдника. Слідчим, які зв’язалися з нею, вона зізналася – після цієї новини їй стало набагато спокійніше навіть на Кіпрі», – повідомив Болвінов.