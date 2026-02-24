Live

Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули

Оригинально 14:07   24.02.2026
Елена Нагорная
19 февраля Киевский райсуд Харькова вернул под стражу Андрея Руденко, которому инкриминируют руководство преступной организацией, что в 2024 году присвоила 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области.

Об этом МГ «Объектив» узнала из Единого государственного реестра судебных решений.

Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подал следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области. Судья поддержал – Руденко будет оставаться в Харьковском следственном изоляторе до 19 апреля включительно, без определения залога.

Накануне адвокат Руденко подтвердил KHARKIV Today, что 17 февраля Киевский райсуд Харькова изменил меру пресечения для его подзащитного по содержанию под стражей на залог. В тот же день за обвиняемого внесли 1,33 миллиона гривен, и он вышел из СИЗО.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что, по версии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, Руденко руководил преступной организацией, которая в 2024 году присвоила 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области. В нее входила фирма «Тех-Инком», которая получала подряды от департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской областной военной администрации, а также три посредника (ООО «Строй-Техпром», ФЛП Сарычева, ФЛП Драч), через которые якобы накручивали цены на материалы.

Руденко отвергает все обвинения. «Я ничего нигде не воровал», — заявил он на заседании 1 июля 2025 года.

Читайте также: Дела по фортификациям на Харьковщине не расследуют активно — Лисичкин из ХАЦ

