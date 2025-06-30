Золотые зубы дракона на Харьковщине: прокурор прокомментировал дело Руденко

Прокурор отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Артем Глиевой после завершения заседания суда, который отправил в СИЗО бывшего вице-мэра Харькова, поделился деталями дела.

«В рамках досудебного расследования установили, что Руденко Андрей Иванович действительно оказывает влияние на других лиц, причастных к совершению преступления. Им создана преступная организация, имеющая определенную иерархию – все нижестоящие лица ему подконтрольны, и в том числе директора субъектов хозяйствования, таких как ООО «Тех-Инком», ООО «Буд-техпром», ФЛП Сарычев, ФЛП Драч. Способ завладения денежными средствами в данном случае заключался в том, что лица – все участники преступной организации – им были известны реальные цены, по которым были куплены материалы для строительства фортификационных сооружений. В целях искусственного завышения Руденко, Быков – они для этого и привлекли предприятия, фирмы-прокладки – для того, чтобы «накрутить», так сказать, свою цену и показать цену подороже», — объяснил позицию следствия Глиевой.

Он уточнил, что цены завышали более, чем на 30%, на различные стройматериалы, которые используют при возведении ВОПов, а также — бетонные пирамиды, известные в народе как «зубы дракона». Где именно находятся эти «золотые» фортификации, Глиевой не уточнил, ссылаясь на тайну следствия. Сказал только, что это — Харьковская область, а строительство происходило в 2024 году. Пока что в уголовном производстве фигурируют 11 договоров фирмы-подрядчика, однако в дальнейшем проверят и другие документы.

«В дальнейшем будут проверены и другие договоры. И не только по цене использованных материалов, но и вообще по качеству и другим моментам», — заверил прокурор.

Во время судебного заседания Глиевой зачитывал эпизоды из переписок Андрея Руденко с различными сотрудниками фирм, фигурирующих в деле. Эти цитаты, по мнению следствия, подтверждают, что участники вероятной схемы знакомы, активно общались, а Руденко руководил этим процессом.

Куда участники схемы дели «заработанные» 5,4 млн грн, следствие еще устанавливает.

«Указанные деньги и средства, скорее всего, были поделены между участниками преступной организации. И они легализованы при заключении других договоров… Однако о легализации еще нельзя говорить, потому что не уведомлены все о подозрении по факту легализации денежных средств. Поэтому сейчас мы эти факты устанавливаем», — пояснил Глиевой.

Он также ответил на вопрос о том, устанавливают ли сейчас вероятную причастность должностных лиц ХОВА к делу.

«В рамках досудебного расследования проверяются обстоятельства завладения бюджетными средствами при строительстве фортификационных сооружений. В рамках досудебного расследования проверяется причастность всех возможных лиц к совершению преступления. Однако говорить о том, что это производство относительно кого-то конкретно, нельзя, потому что у нас лицу, когда сообщено о подозрении, можно говорить, что это производство относительно определенных подозреваемых. В настоящее время можно говорить, что лица, уведомленные о подозрении, причастны к совершению преступления, все остальные в ходе досудебного расследования устанавливаются. В том числе есть тайна досудебного расследования, которую нельзя раскрывать на определенных этапах», — сказал прокурор.

По его мнению, со стороны ХОВА к подрядчику не было претензий, так как проверявший работы эксперт ничего не знал о первоначальной цене материалов.

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Известно, что один из фигурантов – бывший заместитель мэра Харькова. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Андрее Руденко. Следствие считает, что он создал эту схему. Подозрения также получили четверо членов вероятной преступной организации – два руководителя предприятий и два ФЛП.