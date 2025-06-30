Золоті “зуби дракона” на Харківщині: прокурор прокоментував справу Руденка

Прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Артем Глієвой після завершення засідання суду, який відправив до СІЗО колишнього віцемера Харкова, поділився деталями справи.

“У межах досудового розслідування встановили, що Руденко Андрій Іванович дійсно здійснює вплив на інших осіб, причетних до вчинення злочину. Ним створена злочинна організація, яка має певну ієрархію – усі нижчі стоячі особи йому підконтрольні, і в тому числі директори суб’єктів господарювання, таких як ТОВ “Тех-інком”, ТОВ “Буд-техпром”, ФОП Саричев, ФОП Драч. Спосіб заволодіння грошовими коштами в даному випадку полягав у тому, що особи – всі учасники злочинної організації – їм були відомі реальні ціни, за якими було куплено матеріали для будівництва фортифікаційних споруд. З метою штучного завищення Руденко, Биков – вони для цього й залучили підприємства, фірми-прокладки – для того, щоб “накрутити”, так би мовити, свою ціну та показати ціну дорожче”, – пояснив позицію слідства Глієвой.

Він уточнив, що ціни завищували більш ніж на 30% на різні будматеріали, які використовують при зведенні ВОПів, а також бетонні піраміди, відомі в народі як “зуби дракона”. Де саме знаходяться ці “золоті” фортифікації, Глієвой не уточнив, посилаючись на таємницю слідства. Сказав лише, що це – Харківська область, а будівництво відбувалося у 2024 році. Поки що в кримінальному провадженні фігурують 11 договорів фірми-підрядника, проте надалі перевірять інші документи.

“Надалі буде перевірено й інші договори. І не лише за ціною використаних матеріалів, а й взагалі за якістю та інших моментах“, – запевнив прокурор.

Під час судового засідання Глієвой зачитував епізоди з листування Андрія Руденка з різними співробітниками фірм, які фігурують у справі. Ці цитати, на думку слідства, підтверджують, що учасники ймовірної ​​схеми знайомі, активно спілкувалися, а Руденко керував цим процесом.

Куди учасники схеми поділи “зароблені” 5,4 млн грн, слідство ще встановлює.

“Вказані гроші та кошти, скоріш за все, були поділені між учасниками злочинної організації. І їх легалізовано під час укладання інших договорів, що надали виду реальності вчинених цих актів. Однак про легалізацію ще не можна казати, тому що не повідомлено всіх про підозру за фактом легалізації грошових коштів. Тому зараз ми ці факти встановлюємо“, — пояснив Глієвой.

Він також відповів на запитання, чи встановлюють зараз ймовірну причетність посадових осіб ХОВА до справи.

“У межах досудового розслідування перевіряються обставини заволодіння бюджетними грошовими коштами під час будівництва фортифікаційних споруд. Наразі в межах досудового розслідування перевіряється причетність всіх можливих осіб до вчинення злочину. Однак казати про те, що це провадження відносно когось конкретно, не можна, тому що в нас особі, коли повідомлено про підозру, то можна казати, що це провадження відносно певних підозрюваних. На даний час можна казати, що особи, яким повідомлено про підозру, причетні до вчинення злочину, всі інші в ході досудового розслідування встановлюються. У тому числі є така відомість як таємниця досудового розслідування, яку не можна розкривати на певних етапах“, — сказав прокурор.

На його думку, з боку ХОВА до підрядника не було претензій, оскільки експерт, який перевіряв роботи, нічого не знав про початкову ціну матеріалів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Про це у суботу, 28 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Відомо, що один із фігурантів – колишній заступник мера Харкова. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка. Слідство вважає, що він створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів.