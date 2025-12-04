Як з’явилася на OnlyFans прокурорка з Харкова – офіційно

Відверті фотографії прокурорки Луїзи Карапетян могли потрапити на OnlyFans нібито через помсту її хлопця, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чутки про прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзі Карапетяни прокоментувала Харківська обласна прокуратура. Днями у соцмережах вибухнув скандал – користувачі дізналися у зірці платформи для дорослих OnlyFans співробітницю харківської прокуратури.

«У зв’язку з поширенням інформації щодо прокурора Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзи Карапетян повідомляємо наступне. Наразі призначено та розпочато службове розслідування з метою всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин. Крім того, прокурор подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець з мотивів помсти. У ситуації, що склалася, треба встановити істину та дати оцінку діям усіх сторін відповідно до закону, а не вдаватися до маніпуляцій та приниження людини в соціальних мережах», – офіційно прокоментувала Харківська обласна прокуратура.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею про порушення недоторканності приватного життя.