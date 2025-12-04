Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів

Вибухи почали лунати у Харкові о 21:13, мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку на Основ’янський район.

Перед ударами російських БпЛА про можливу атаку повідомляли моніторингові канали.

“Попередньо є приліт ворожого БпЛА в Основ’янському районі. Подробиці уточнюємо”, – одразу після першого удару росіян повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Потім у місті пролунало ще кілька вибухів, городяни нарахували не менше трьох.

“У Харкові пролунала серія вибухів. Цієї хвилини інформація про постраждалих не надходила. Деталі ворожого удару з’ясовують”, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.