Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів

Події 21:29   04.12.2025
Оксана Якушко
Вибухи почали лунати у Харкові о 21:13, мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку на Основ’янський район. 

Перед ударами російських БпЛА про можливу атаку повідомляли моніторингові канали.

“Попередньо є приліт ворожого БпЛА в Основ’янському районі. Подробиці уточнюємо”, – одразу після першого удару росіян повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Потім у місті пролунало ще кілька вибухів, городяни нарахували не менше трьох.

“У Харкові пролунала серія вибухів. Цієї хвилини інформація про постраждалих не надходила. Деталі ворожого удару з’ясовують”, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:  "Буде оточення Харкова": повідомлення від росіян прокоментував Терехов

 

Автор: Оксана Якушко
