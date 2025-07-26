Помер віцемер Харкова

26 липня помер заступник харківського міського голови Михайло Фатєєв, повідомила пресслужба міськради.

“Міський голова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним та близьким заступника міського голови – директора Департаменту економіки та комунального майна Михайла Фатєєва, який пішов з життя сьогодні, 26 липня”, – сказано в повідомленні пресслужби.

Фатєєв – один із найдосвідченіших чиновників Харківської мерії. Він прийшов працювати до міськради ще до здобуття Україною незалежності – у 1985 році. У 2002-2005 роках працював заступником начальника Головного управління економіки ХОДА. А з травня 2006 року (майже 20 років) був заступником мера Харкова.

“Михайло Іванович був досвідченим управлінцем, фахівцем високого рівня та справжнім патріотом Харкова. Він пройшов великий професійний шлях – від інженера до директора департаменту і заступника міського голови. Його внесок у розвиток міста важко переоцінити: реформи у сфері комунального майна, підтримка економічної стабільності, десятки реалізованих ініціатив”, — йдеться у співчутті.