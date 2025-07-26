В Харькове разбили районную котельную ночным ударом: отапливала 53 000 жителей

КП «Харьковские тепловые сети» сообщило, что стало целью массированной ночной атаки в Харькове ночью 26 июля.

«В результате трехчасовой ночной атаки на Харьков была критически повреждена одна из крупных районных котельных. За одну ночь объект дважды попал под ракетный обстрел. Под ударом оказался дежурный персонал работников КП «Харьковские тепловые сети». На время связь с ними была потеряна. К счастью, все живые и невредимые спаслись в бетонном укрытии. Сама котельная уже несколько раз попадала под ракетные атаки, был поврежден конструктив здания. С апреля продолжался процесс восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду. К сожалению, очередная ракетная атака врага поставила перед теплоэнергетиками очень сложную задачу. Из-за критичного характера повреждений возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно«, — заявила пресс-служба предприятия.

Сейчас специалисты «ХТС» и водоканала демонтируют поврежденное оборудование.

«С сегодняшнего дня начался срочный процесс поиска решений для децентрализации схемы отопления зоны обслуживания этого источника теплоснабжения. До наступления холодов нужно фактически построить энергетический остров для 53 тысяч жителей Киевского района Харькова, которые относятся к зоне обслуживания поврежденного источника», — подчеркнули коммунальщики.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса. Утром в городе продолжали тушить семь пожаров.