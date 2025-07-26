У Харкові розбили районну котельню нічним ударом: опалювала 53 000 мешканців

КП “Харківські теплові мережі” повідомило, що стало ціллю масованої нічної атаки в Харкові вночі 26 липня.

“Внаслідок тригодинної нічної атаки на Харків. була критично пошкоджена одна з великих районних котелень. За одну ніч об’єкт двічі потрапив під ракетний обстріл. Під ударом опинився черговий персонал працівників КП “Харківські теплові мережі”. На певний час зв’язок з ними був втрачений. На щастя, всі живі та неушкоджені, врятувалися в бетонному укритті. Сама котельня вже кілька разів потрапляла під ракетні атаки, був пошкоджений конструктив будівлі. З квітня тривав процес відбудови та підготовки до осінньо-зимового періоду. На жаль, чергова ракетна атака ворога поставила перед теплоенергетиками дуже складне завдання. Через критичний характер пошкоджень відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо”, – заявила пресслужба підприємства.

Наразі фахівці “ХТМ” та водоканалу демонтують пошкоджене обладнання.

“Від сьогодні почався терміновий процес пошуку рішень для децентралізації схеми опалення зони обслуговування цього джерела теплопостачання. До настання холодів потрібно фактично побудувати енергетичний острів для 53 тисяч мешканців Київського району Харкова, які відносяться до зони обслуговування пошкодженого джерела”, – наголосили комунальники.

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години. Вранці в місті продовжували гасити сім пожеж.