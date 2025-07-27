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«Невозможно смыть туалет»: жители Валок жалуются на системное отсутствие воды

Общество 18:50   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Невозможно смыть туалет»: жители Валок жалуются на системное отсутствие воды

Решить проблему с водоснабжением в Валках просят местные жители.

На сайте Валковского горсовета появилась петиция с просьбой отремонтировать или модернизировать водопровод в городе. По словам автора, проблема возникла достаточно давно, длится десятилетиями и людям «уже сложно вспомнить время, когда вода была доступна без перебоев».

«Мы не получаем никаких пояснений, прогнозов или планов действий. Это рождает не только бытовые трудности, но и глубокое чувство пренебрежения. Город декларирует развитие и комфорт для граждан, однако парадоксально – во многих домах невозможно даже смыть туалет. Доступ к воде превратился в роскошь, а не элементарную норму. И это при том, что тарифы на водоснабжение и водоотвод являются одними из самых высоких в стране», – пишут местные.

Решить проблему жители предлагают следующим образом:

1) провести открытое общественное слушание с участием руководства КП «Вода», представителей городского совета и жителей города о состоянии водопроводной системы;

2) начать подготовку к капитальному ремонту или модернизации водопровода;

3) выделить средства из бюджета города, а при необходимости — привлечь областные или государственные источники финансирования для реализации проекта. Провести честный тендер на выполнение работ;

4) дать публичную оценку деятельности руководителя КП «Вода» Бориса Мирошниченко. В случае выявления управленческой халатности, бездействия или некомпетентности – уволить это лицо с должности и объявить конкурс на компетентного руководителя.

Необходимые для рассмотрения триста подписей петиция набрала меньше, чем за 20 дней.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 18:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решить проблему с водоснабжением в Валках просят местные жители.".