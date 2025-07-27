«Невозможно смыть туалет»: жители Валок жалуются на системное отсутствие воды
Решить проблему с водоснабжением в Валках просят местные жители.
На сайте Валковского горсовета появилась петиция с просьбой отремонтировать или модернизировать водопровод в городе. По словам автора, проблема возникла достаточно давно, длится десятилетиями и людям «уже сложно вспомнить время, когда вода была доступна без перебоев».
«Мы не получаем никаких пояснений, прогнозов или планов действий. Это рождает не только бытовые трудности, но и глубокое чувство пренебрежения. Город декларирует развитие и комфорт для граждан, однако парадоксально – во многих домах невозможно даже смыть туалет. Доступ к воде превратился в роскошь, а не элементарную норму. И это при том, что тарифы на водоснабжение и водоотвод являются одними из самых высоких в стране», – пишут местные.
Решить проблему жители предлагают следующим образом:
1) провести открытое общественное слушание с участием руководства КП «Вода», представителей городского совета и жителей города о состоянии водопроводной системы;
2) начать подготовку к капитальному ремонту или модернизации водопровода;
3) выделить средства из бюджета города, а при необходимости — привлечь областные или государственные источники финансирования для реализации проекта. Провести честный тендер на выполнение работ;
4) дать публичную оценку деятельности руководителя КП «Вода» Бориса Мирошниченко. В случае выявления управленческой халатности, бездействия или некомпетентности – уволить это лицо с должности и объявить конкурс на компетентного руководителя.
Необходимые для рассмотрения триста подписей петиция набрала меньше, чем за 20 дней.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Валки, вода, водоснабжение;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 18:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решить проблему с водоснабжением в Валках просят местные жители.".