Live

Енергосистема нестабільна: 25 листопада в Харкові змінить роботу транспорт

Транспорт 20:49   24.11.2025
Олена Нагорна
Енергосистема нестабільна: 25 листопада в Харкові змінить роботу транспорт

Деякі трамваї та тролейбуси змінять маршрути у вівторок, 25 листопада, через нестабільну роботу енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в мерії. 

Зміни у роботі трамваїв:

– №6: не курсує;
– №8: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Добровольців (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).

Зміни у роботі тролейбусів:

– №20, 57: не курсують;
– №13: курсує від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
– №19: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом»;
– №31, 35: курсують від розворотного кола «Північна Салтівка» до ст. м. «Академіка Барабашова» (через вул. Гвардійців-Широнінців та пр. Ювілейний).

На період обмежень у роботі громадського транспорту введено тимчасові автобуси:

– від 602-го мікрорайону до ст. м. «Захисників України» (через Салтівське шосе, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова);
– від ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса), через пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадьского;
– за маршрутом тролейбуса №35 (від Північної Салтівки до вул. Одеської).

Ввечері, з 19:00, курсуватиме тимчасовий трамвай від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників (через вул. Полтавський Шлях, майдан Конституції, пр. Героїв Харкова).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові близько 17:30 23 листопада почалися проблеми з електрикою: блимало світло, вуличні ліхтарі світили тьмяно, а потяги в метро зупинилися. «Прильотів» по місту перед цим не було. Невдовзі рух у підземці відновили. У зв’язку з нестабільною роботою енергосистеми 24 листопада у Харкові вносили зміни до руху тролейбусів та трамваїв, метро працювало у звичному режимі.

Читайте також: Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави
«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави
24.11.2025, 21:29
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
24.11.2025, 15:31
В ДТП загинув депутат Харківської облради
В ДТП загинув депутат Харківської облради
24.11.2025, 16:17
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
24.11.2025, 18:32
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
24.11.2025, 18:02
Такого тепла в Харкові не було 63 роки: місто встановило черговий рекорд
Такого тепла в Харкові не було 63 роки: місто встановило черговий рекорд
24.11.2025, 10:20

Новини за темою:

24.11.2025
Ветеранів та членів їхніх сімей збирали на Ізюмщині: які питання порушували
24.11.2025
Енергосистема нестабільна: 25 листопада в Харкові змінить роботу транспорт
24.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік
24.11.2025
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
24.11.2025
Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Енергосистема нестабільна: 25 листопада в Харкові змінить роботу транспорт», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 20:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деякі трамваї та тролейбуси змінять маршрути у вівторок, 25 листопада, через нестабільну роботу енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в мерії. ".