Енергосистема нестабільна: 25 листопада в Харкові змінить роботу транспорт

Деякі трамваї та тролейбуси змінять маршрути у вівторок, 25 листопада, через нестабільну роботу енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в мерії.

Зміни у роботі трамваїв:

– №6: не курсує;

– №8: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Добровольців (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).

Зміни у роботі тролейбусів:

– №20, 57: не курсують;

– №13: курсує від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

– №19: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом»;

– №31, 35: курсують від розворотного кола «Північна Салтівка» до ст. м. «Академіка Барабашова» (через вул. Гвардійців-Широнінців та пр. Ювілейний).

На період обмежень у роботі громадського транспорту введено тимчасові автобуси:

– від 602-го мікрорайону до ст. м. «Захисників України» (через Салтівське шосе, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова);

– від ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса), через пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадьского;

– за маршрутом тролейбуса №35 (від Північної Салтівки до вул. Одеської).

Ввечері, з 19:00, курсуватиме тимчасовий трамвай від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників (через вул. Полтавський Шлях, майдан Конституції, пр. Героїв Харкова).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові близько 17:30 23 листопада почалися проблеми з електрикою: блимало світло, вуличні ліхтарі світили тьмяно, а потяги в метро зупинилися. «Прильотів» по місту перед цим не було. Невдовзі рух у підземці відновили. У зв’язку з нестабільною роботою енергосистеми 24 листопада у Харкові вносили зміни до руху тролейбусів та трамваїв, метро працювало у звичному режимі.