Энергосистема нестабильна: 25 ноября в Харькове вновь изменит работу транспорт
Некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршруты во вторник, 25 ноября, в связи с нестабильной работой энергосистемы в результате вражеских обстрелов, сообщили в мэрии.
Изменения в работе трамваев:
— №6: не курсирует;
— №8: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Добровольцев (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).
Изменения в работе троллейбусов:
— №20, 57: не курсируют;
— №13: курсирует от разворотного круга «Парк «Зустрич» до ст. м. «Турбоатом»;
— №19: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до ст. м. «Турбоатом»;
— №31, 35: курсируют от разворотного круга «Северная Салтовка» до ст. м. «Академика Барабашова» (через ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейный).
На период ограничений в работе общественного транспорта введены временные автобусы:
— от 602-го микрорайона до ст. м. «Защитников Украины» (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова);
— от ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса), через пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского;
— по маршруту троллейбуса №35 (от Северной Салтовки до ул. Одесской).
Вечером, с 19:00, будет курсировать временный трамвай от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей (через ул. Полтавский Шлях, пл. Конституции, пр. Героев Харькова).
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове около 17:30 23 ноября начались проблемы с электричеством: мигал свет, уличные фонари светили тускло, а поезда в метро остановились. «Прилетов» по городу перед этим не было. Вскоре движение в подземке возобновили. В связи с нестабильной работой энергосистемы 24 ноября в Харькове вносили изменения в движение троллейбусов и трамваев, метро работало в обычном режиме.
