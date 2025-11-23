В Харькове упало напряжение в электросети, метро остановилось, сообщают жители
В Харькове около 17:30 вечера 23 ноября начались проблемы с электричеством. «Прилетов» по городу перед этим не было.
В соцсетях харьковчане сообщают, что свет мигает, уличные фонари светят тускло, а поезда в метро остановились.
Так обстоят дела с напряжением в одном из домов на Салтовке.
В АО «Харьковоблэнерго» подтвердили то, что наблюдают харьковчане, но причин происходящего не уточнили.
«Да, наблюдается падение уровня напряжения. Относительно причин пока без комментария», — сообщил начальник Управления информационной политики и работы с потребителями облэнерго Владимир Скичко.
«Прилетов» в городе не было, однако область сейчас атакуют российские ударные БпЛА.
Информация будет обновляться.
