В Харькове упало напряжение в электросети, метро остановилось, сообщают жители

Общество 17:52   23.11.2025
Оксана Горун
В Харькове около 17:30 вечера 23 ноября начались проблемы с электричеством. «Прилетов» по городу перед этим не было.

В соцсетях харьковчане сообщают, что свет мигает, уличные фонари светят тускло, а поезда в метро остановились.

Так обстоят дела с напряжением в одном из домов на Салтовке.

В АО «Харьковоблэнерго» подтвердили то, что наблюдают харьковчане, но причин происходящего не уточнили.

«Да, наблюдается падение уровня напряжения. Относительно причин пока без комментария», — сообщил начальник Управления информационной политики и работы с потребителями облэнерго Владимир Скичко.

«Прилетов» в городе не было, однако область сейчас атакуют российские ударные БпЛА.

Информация будет обновляться.

Автор: Оксана Горун
