Как подготовиться к «самой тяжелой зиме», посоветовали в ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге заявил, что в области задействовали все созданные за время вторжения способы поддержки энергосистемы. Но готовиться к зиме нужно не только энергетикам, а и каждому жителю.
«Мы должны готовиться к самой тяжелой зиме — это не просто слова… По некоторым населенным пунктам мы уже трижды перезапускали системы отопления, как, например, по Лозовой. И пока, слава Богу, температурный режим это позволяет делать. Скажу так: все, что было наработано (и децентрализация системы отопления, и как по городу Харькову — энергетические острова, когенерационные установки по области и по городу, модульные котельные и все остальное по больницам, по школам), оно все работает сейчас. Сейчас то, что делалось, все работает на то, чтобы мы прошли этот отопительный сезон», — подчеркнул Синегубов.
При этом он напомнил, что каждому также стоит уделить внимание вопросу и создать необходимые запасы.
«Мы должны подготовиться к действительно тяжелой зиме сами. И иметь дома, например, определенный запас элементарной питьевой и технической воды, иметь какие-то повербанки для заряда мобильных телефонов и так далее», — напомнил начальник ХОВА.
Он также отметил, что на государственном уровне ужесточили условия работы мобильных операторов в режиме блэкаута. Благодаря этому сейчас связь не «ложится» в первые часы после отключения электричества, как это было в предыдущие годы.
