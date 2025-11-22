«На одну подстанцию направили 60 Шахедов»: Синегубов — о защите энергообъектов

Чтобы вывести из строя одну из подстанций на территории Харьковской области, российские военные выпустили 60 БпЛА «Шахед», из них долетели только два, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Где именно это происходило — он не уточнил из соображений безопасности.

«Враг прицельно бьет. Если на одну подстанцию было направлено 60 «Шахедов», из них долетели два и наделали беды. Поэтому здесь работают все, и силы ПВО, ВСУ, начиная с тех бригад, которые стоят на границе, на линии боевого столкновения, они уже начинают отрабатывать, и далее включаются все абсолютно ресурсы, чтобы защитить и обезопасить нашу энергетику», — сказал Синегубов.

Работы по физической защите энергообъектов продолжаются, добавил он.

«Во-первых, это наши энергогенерирующие предприятия, ну и все оборудование, которое есть. Есть несколько очередей оборудования, если можно так сказать, наиболее критичного для энергоснабжения, для того, чтобы, в принципе, мы как область, как город Харьков имели возможность принимать электроэнергию. Мы прошли 2022-2023 годы, когда все транспортировочные возможности были у нас уничтожены, были повреждены, было несколько блэкаутов. Тем не менее мы прошли и отопительный сезон, и блэкауты. Конечно, мы учитываем опыт прошлых отопительных сезонов, и работа по защите проводилась, проводится и будет проводиться», — заверил Синегубов.

Начальник ХОВА констатировал, что защита энергообъектов — это дорогостоящий процесс, и все сразу начать нельзя. Чтобы выполнить защиту трансформатора, например, перед этим его нужно отсоединить, что-то построить и только потом вернуть на место.

«Это очень сложный технологический процесс. Поэтому мы с облэнерго здесь работаем совместно. И еще раз хочу прокоммуницировать, когда звучали заявления, что область получила 800 миллионов только перед началом отопительного сезона, а раньше ничего не делали, то это был лишь очередной транш для того, чтобы перейти к следующему этапу защиты. Следующий транш будет весной, далее летом и осенью. Это будет постоянно, потому что эта работа проводится постоянно», — подчеркнул Синегубов.