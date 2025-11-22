Есть ли основания для эвакуации из Лозовой на Харьковщине — ответ Синегубова
Оснований для объявления эвакуации из города Лозовая Харьковской области на сегодняшний день нет, подчеркнул на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он пояснил, что эвакуацию объявляют из населенных пунктов, для которых существует прямая угроза боевых действий, окружения, наблюдается критическая ситуация с энергоснабжением или проведением отопительного сезона.
«У нас планы эвакуации готовы еще с 2022 года. Они все абсолютно реальны. Это не на бумаге. И мы проводили в 2022 году эвакуацию Лозовой. Вопрос этот мониторится постоянно, 24/7. Оснований для эвакуации сейчас нет. Если об условиях безопасности, то, конечно, там тяжело. Там выбивается электроэнергия. И наносятся удары не только по Лозовой, но и по Берестину, где погибла девочка. Удары наносятся по всей территории нашей области», — констатировал Синегубов.
Он уточнил: речь о том, что к вывозу людей в более безопасные места готовы все без исключения населенные пункты Харьковщины, конкретно Лозовую к эвакуации не готовят.
«Лозовая — это транзитный пункт, который сейчас принимает людей из Донецкой области. И там уже прошло более 12 тысяч человек. Около двух месяцев он работает. И мы готовы, более того, увеличивать возможности приема людей, учитывая тяжелую ситуацию по Донецкому направлению», — добавил начальник ХОВА.
