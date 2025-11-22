Чи є підстави для евакуації з Лозової на Харківщині – відповідь Синєгубова

Підстав для оголошення евакуації з міста Лозова Харківської області на сьогодні немає, наголосив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він пояснив, що евакуацію оголошують із населених пунктів, для яких існує пряма загроза бойових дій, оточення, спостерігається критична ситуація з енергопостачанням чи проведенням опалювального сезону.

“У нас плани евакуації готові ще з 2022 року. Вони всі абсолютно реальні. Це не на папері. І ми проводили у 2022 році евакуацію Лозової. Питання це моніториться постійно, 24/7. Підстав для евакуації наразі немає. Якщо про безпекові умови, то, звичайно, що там важко. Там б’ється електроенергія і наносяться удари. Наносяться удари не лише по Лозовій, і по Берестину, де загинула дівчинка. Удари наносяться по всій території нашої області”, – констатував Синєгубов.

Він уточнив: йдеться про те, що до вивезення людей у ​​безпечніші місця готові всі без винятку населені пункти Харківщини, саме Лозову до евакуації не готують.

“Лозова – це транзитний пункт, який наразі приймає людей із Донеччини. І там вже пройшло понад 12 тисяч людей. Близько двох місяців він працює. І ми готові збільшувати ці можливості прийняття людей, враховуючи важку ситуацію по Донецькому напрямку”, – додав начальник ХОВА.