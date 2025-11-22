Live

На одну підстанцію летіли 60 “шахедів”: Синегубов – про захист енергооб’єктів

Оригінально 19:33   22.11.2025
Олена Нагорна
Щоби вивести з ладу одну із підстанцій на території Харківської області, російські військові випустили 60 БпЛА «Шахед», з них долетіли лише два, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Де саме це відбувалося – він не уточнив із міркувань безпеки.

“Ворог прицільно б’є. Якщо на одну підстанцію було направлено 60 “шахедів”, з них долетіли два і накоїли біди. Тому тут працюють всі, і сили ППО, збройні сили, починаючи від тих бригад, які стоять на кордоні, на лінії бойового зіткнення, вони вже починають відпрацьовувати, і далі-далі включаються всі абсолютно ресурси, щоб захистити і убезпечити нашу енергетику”, – сказав Синєгубов.

Роботи із фізичного захисту енергооб’єктів тривають, додав він.

“По-перше, це енергогенерувальні наші підприємства, ну і все устаткування, яке є. Є кілька черг обладнання, якщо можна так сказати, найкритичніше для енергопостачання, для того, щоб, в принципі, ми як область, як місто Харків мали змогу приймати електроенергію. Ми проходили 2022-2023 роки, коли всі транспортувальні можливості були у нас знищені, були пошкоджені, було кілька блекаутів. Тим не менше ми пройшли і опалювальний сезон, і блекаути. Звичайно, що враховуємо досвід минулих опалювальних сезонів і робота щодо захисту проводилася, проводиться і буде проводитись”, – запевнив Синєгубов. 

Начальник ХОВА констатував, що захист енергооб’єктів – це коштовний процес, й усе разом розпочати не можна. Аби виконати захист трансформатора, наприклад, перед цим його потрібно від’єднати, щось збудувати й тільки потім повернути на місце.

“Це дуже важкий технологічний процес в тому числі. Тому ми з обленерго тут працюємо спільно. І ще раз хочу прокомунікувати, коли лунали заяви, що область отримала 800 мільйонів лише перед початком опалювального сезону, а раніше нічого не робили, то це був лише черговий транш для того, щоб перейти до наступного етапу захисту.  Наступний транш буде навесні, далі влітку і восени. Це буде постійно, тому що ця робота проводиться постійно”, – наголосив Синєгубов.

Читайте також: Чи є підстави для евакуації з Лозової на Харківщині – відповідь Синєгубова

На одну підстанцію летіли 60 "шахедів": Синегубов – про захист енергооб'єктів
