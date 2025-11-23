Live

Як підготуватися до “найважчої зими”, порадили у ХОВА

Суспільство 14:10   23.11.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Як підготуватися до “найважчої зими”, порадили у ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу заявив, що в області пустили в дію всі створені за часи вторгнення способи підтримки енергосистеми. Але готуватися до зими потрібно не лише енергетикам, а й кожному мешканцю.

“Ми маємо готуватися до найважчої зими – це не просто слова… По деяких населених пунктах ми вже тричі перезапускали системи опалення, як, наприклад, по Лозовій. І поки що, слава Богу, температурний режим це дозволяє робити. Скажу так, все, що було напрацьоване (і децентралізація системи опалення, і, як по місту Харкову, енергетичні острови, когенераційні установки по області й по місту, модульні котельні та все інше по лікарнях, по школах), воно все працює зараз. Зараз те, що робилося, воно все працює на те, щоб ми стало пройшли цей опалювальний сезон”, – підкреслив Синєгубов.

При цьому він нагадав, що кожному також варто приділити увагу питанню та створити необхідні запаси.

Читайте також: «На одну підстанцію направили 60 Шахедів»: Синєгубов про захист енергооб’єктів

“Ми маємо підготуватися дійсно до важкої зими самі. І мати у себе вдома, наприклад, певний запас елементарної питної та технічної води, мати якісь повербанки для заряду мобільних телефонів тощо”, – нагадав начальник ХОВА.

Він також зазначив, що на державному рівні зробили більш жорсткими умови роботи для мобільних операторів у режимі блекауту. Завдяки цьому зараз зв’язок не “лягає” в перші години після відключення електрики, як це було в попередні роки.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
