У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Суспільство 08:05   27.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 27 січня у АТ “Харківобленерго” поінформували, що для стабілізації ситуації в енергомережі на Харківщині запровадили аварійні відключення. 

Водночас, зауважили енергетики, діють і графіки погодинних відключень.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання”, – написали в обленерго.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові з 19:17. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомили, що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
