У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Вранці 27 січня у АТ “Харківобленерго” поінформували, що для стабілізації ситуації в енергомережі на Харківщині запровадили аварійні відключення.
Водночас, зауважили енергетики, діють і графіки погодинних відключень.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання”, – написали в обленерго.
Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові з 19:17. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомили, що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.
Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 08:05