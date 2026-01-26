Атаку на енергооб’єкт у Харкові підтвердив Терехов: де є відключення

Енергетичний об’єкт атакували увечері 26 січня у Харкові військові РФ, підтвердив мер Ігор Терехов.

За його словами, пошкодження – дуже важкі, відключень електрики дуже багато, вони є практично у всіх районах міста. Крім того, пошкодження отримали 16 багатоповерхових будинків – там розбиті дахи та вибиті вікна.

“Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб швидко закрити контури, бо дуже низька температура повітря і нам потрібно дуже швидко працювати”, – сказав Терехов.

“Дуже важкий вечір. Було влучання трьох ракет в Індустріальному районі. Це був енергетичний об’єкт, який живив Харків. Дуже серйозне пошкодження”, – також зазначив мер.

За його словами, серйозно пошкоджений ліцей – там ще триває пожежа. У двох постраждалих, про яких повідомляли раніше, поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 19:17. Мешканці спостерігали стрибки напруги, після чого у частині міста електроенергія зникла. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, школу, дитсадок. Відомо про двох постраждалих. У метрополітені повідомили, що призупинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.

26 січня мер Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.