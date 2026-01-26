У Харкові – перебої в роботі електротранспорту: курсуватиме додатковий автобус

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.

Як повідомляють у пресслужбі мерії, у зв’язку з цим організовується робота тимчасового автобусного маршруту: «майдан Конституції – пр. Перемоги (розворотне коло)» через вул. Сумську, пр. Незалежності, пр. Науки, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи та пр. Перемоги.

Також продовжено час роботи автобусних маршрутів №63 та 272.

Як повідомлялося, вибухи лунали в Харкові з 19:17. Мешканці спостерігали стрибки напруги, після чого у частині міста електроенергія зникла. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, школу, дитсадок. Призупинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метро. Відомо про двох постраждалих.

26 січня мер Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.