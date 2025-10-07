Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси

Транспорт 10:46   07.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси Фото: ХМР

Шкільні автобуси надало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), а фінансову підтримку отримали від уряду Японії, зазначили у пресслужбі міськради. 

Три нові автобуси, які отримав Харків, використовуватимуть для перевезення дітей у безпечні освітні локації. У заході, на якому передавали транспорт, взяли участь міський голова Ігор Терехов, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, а також представники ЮНОПС.

Харків отримав автобуси
Фото: ХМР

Міський голова зазначив: зараз у метрошколи та підземні школи дітей підвозять на звичайних пасажирських автобусах.

“Ми вимушені знімати автобуси з маршрутів громадського транспорту, щоб доправляти дітей до шкіл. Маємо дефіцит транспорту, адже з початку повномасштабної війни багато одиниць рухомого складу було знищено ворогом. І я надзвичайно вдячний вам за цю допомогу. До кінця року ми відкриємо ще три підземні школи, і така підтримка для нас вкрай важлива”, – пояснив Терехов.

Харків отримав автобуси
Фото: ХМР

Масаші Накаґоме зазначив: дані автобуси виготовили у Черкасах із використанням японських компонентів.

“У ЮНОПС повідомили, що кожен автобус розрахований на 31 пасажира. Закупівля транспорту є частиною більшого проєкту, який зараз реалізується в Харкові за фінансування уряду Японії. У межах цього проєкту проводиться ремонт підвальних приміщень у школах з перетворенням їх на найпростіші укриття. Після завершення робіт очне навчання зможуть продовжити ще понад 1,3 тис. учнів”, – додали у мерії.

Читайте також: Сьогодні трамвай №23 ходитиме по-іншому через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси
Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси
07.10.2025, 10:46
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Сьогодні трамвай №23 ходитиме по-іншому через обстріли
Сьогодні трамвай №23 ходитиме по-іншому через обстріли
07.10.2025, 10:19
Енергетики розповіли, кому в Харкові вже дали світло
Енергетики розповіли, кому в Харкові вже дали світло
07.10.2025, 09:59
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
07.10.2025, 09:34
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
07.10.2025, 08:52

Новини за темою:

02.09.2025
Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо
05.08.2025
«Водії – живі люди»: до прикордоння Харківщини більше не курсує транспорт
10.07.2025
Терехов у Римі домовився про передачу автобусів Харкову
06.06.2025
Харковом їздитимуть автобуси з Італії: Терехов повідомив подробиці
16.05.2025
Литовські автобуси скоро приїдуть до Харкова: який вони мають вигляд (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 10:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шкільні автобуси надало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), а фінансову підтримку отримали від уряду Японії, зазначили у пресслужбі міськради. ".