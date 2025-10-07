Профінансувала Японія: Харків отримав нові шкільні автобуси
Шкільні автобуси надало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), а фінансову підтримку отримали від уряду Японії, зазначили у пресслужбі міськради.
Три нові автобуси, які отримав Харків, використовуватимуть для перевезення дітей у безпечні освітні локації. У заході, на якому передавали транспорт, взяли участь міський голова Ігор Терехов, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, а також представники ЮНОПС.
Міський голова зазначив: зараз у метрошколи та підземні школи дітей підвозять на звичайних пасажирських автобусах.
“Ми вимушені знімати автобуси з маршрутів громадського транспорту, щоб доправляти дітей до шкіл. Маємо дефіцит транспорту, адже з початку повномасштабної війни багато одиниць рухомого складу було знищено ворогом. І я надзвичайно вдячний вам за цю допомогу. До кінця року ми відкриємо ще три підземні школи, і така підтримка для нас вкрай важлива”, – пояснив Терехов.
Масаші Накаґоме зазначив: дані автобуси виготовили у Черкасах із використанням японських компонентів.
“У ЮНОПС повідомили, що кожен автобус розрахований на 31 пасажира. Закупівля транспорту є частиною більшого проєкту, який зараз реалізується в Харкові за фінансування уряду Японії. У межах цього проєкту проводиться ремонт підвальних приміщень у школах з перетворенням їх на найпростіші укриття. Після завершення робіт очне навчання зможуть продовжити ще понад 1,3 тис. учнів”, – додали у мерії.
Новини за темою:
