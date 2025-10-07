Сьогодні трамвай №23 ходитиме по-іншому через обстріли

Про зміни в русі трамвая №23 сьогодні, 7 жовтня, поінформували у пресслужбі міськради.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, трамвай тимчасово курсує від розворотного кола «Салтівське» до розворотного кола «602-й мікрорайон» (через пр. Тракторобудівників та Салтівське шосе)”, – уточнили у прес-службі мерії.

Нагадаємо, серія вибухів у Харкові почалася після 22:30 6 жовтня. Після цього в окремих районах міста почалися перебої з електропостачанням. У Немишлянському районі Харкова розпочалася пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов уточнив: 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни по Харкову, всі по Немишлянському району. Вранці 7 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишилися понад десять тисяч городян у Немишлянському та Індустріальному районах.